Sabato: “Eriksen play basso ottimo esperimento. Barella? Se l’Inter lo mettesse in vendita…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex centrocampista dell’Inter, Antonio Sabato, ha commentato la vittoria dei nerazzurri contro il Benevento. L’ex giocatore promuove Erksen play basso: “Visto lo schema tattico di Conte l’unico posto in cui può giocare è quello perché se lo fai giocare mezzala non ha la furia agonistica che possono avere Vidal e Barella. Secondo me è un ottimo esperimento anche se fa solo una fase, quella di impostazione, perché in fase difensiva recupera poco, però complessivamente ti dà molto. Riesce molto bene a verticalizzare e poi calcia bene le punizioni e gli angoli quindi è un’arma che l’Inter ha in più. L’esperimento deve continuare, ci saranno tante partite e in quel ruolo riesce a dare qualcosa in più“.

“Barella è pazzesco, ha avuto una evoluzione incredibile: ha proprietà di palleggio, corsa e personalità, è un giocatore che ha avuto una evoluzione a livello internazionale e se l’Inter lo mettesse in vendita le 3/4 società europee più forti lo comprerebbero, quindi è bene che rimanga all’Inter. Sicuramente scambierei Sanchez per Dzeko, che nell’Inter sarebbe un’alternativa importante, ma penso che non avverrà: sarebbe un grandissimo errore da parte della Roma”.

(Radio Sportiva)