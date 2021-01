VIDEO / Inter-Benevento 4-0: gli highlights della gara del Meazza

Inter-Benevento 4-0: gli highlights della gara del Meazza

Milano – Il vantaggio propiziato dal calcio di punizione di Eriksen, deviato in maniera impercettibile da Improta, una rete di Lautaro e una doppietta di Lukaku. L’Inter supera il Benevento con un rotondo 4 a 0 che lascia spazio a poche recriminazioni. I campani recriminano per un tocco di Ranocchia in area su Lapadula ma per l’arbitro si può continuare. Da segnalare anche un contatto su Hakimi per il quale il direttore di gara concede un calcio di punizione dal limite, anche se dalle immagine il piede dell’esterno marocchino sembra esser posizionato sulla linea dell’area di rigore e di conseguenza la decisione corretta sarebbe quella del penalty. Cosa fatta, capo ha. L’Inter chiude il match con un tabellino che vede all’attivo 14 conclusioni nella porta difesa da Montipo’ a zero. Handanovic inoperoso.