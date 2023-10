Sabato: “Inter? 30′ di difficoltà col Salisburgo, ma è squadra matura. Il Milan…”

"L'Inter ha avuto difficoltà per mezz'ora, poi l'ha indirizzata come voleva e si è dimostrata squadra matura. Il Napoli ha sofferto ma ha colpito e vinto. Il Milan è stato una delusione ma lo si sapeva. Non avrei mai puntato sulla sua vittoria a Parigi, troppo leggera in mezzo al campo e ha lasciato troppi spazi. La Lazio non ha imparato dalla Roma lo scorso anno. La Lazio ha delle chance ma il Milan lo vedo in difficoltà, non passerà neanche a San Siro. C'era una superiorità in tutto, potevano fare almeno altri due gol ieri sera".

"Vuol dire tenere palla e non concludere mai? Perché è questo poi quello che è successo. Quante parate ha fatto Donnarumma? Nel Milan, la mancanza di Maldini si sente, non so se Pioli possa gestire tutto questo. E poi anche la squadra non mi sembra così costruita bene. In attacco come prima punta hai poco, così come in altri reparti. E' una squadra giovane sì, ma non è stata costruita bene. Il Milan fa risultati con le piccole, ma quando sale il livello va in difficoltà".