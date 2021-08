Sabato: “Inter, gestione assurda. Conte aveva annusato la situazione. Se hai…”

L'ex calciatore nerazzurro commenta la possibile cessione dell'attaccante belga

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Sabato ha parlato della possibile cessione di Romelu Lukaku. L'ex giocatore definisce "assurda" la gestione da parte di Suning. "Se vendiamo Barella e Bastoni, è davvero un dramma. Siamo sfortunati con gli imprenditori asiatici. A questo punto andava venduta prima la società. Non si poteva continuare a spendere, non avendo le coperture. Se hai una Ferrari la devi mantenere, se non hai i soldi devi venderla. Non si doveva arrivare a questo punto. Il Real Madrid va avanti con 900 milioni di debiti e l'Inter è sull'orlo del fallimento? E' assurdo. E' una gestione assurda, e mi riferisco ai dirigenti cinesi. Conte aveva annusato la situazione e se n'è andato per questo".