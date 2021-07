EDICOLA CDS – Un sabato da grandi: Inzaghi a Lugano, tifosi sugli spalti col Green pass

"Un sabato da grandi con Inter, Milan e Lazio". Recita così il titolo del taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport

"Un sabato da grandi con Inter, Milan e Lazio". Recita così il titolo del taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 17 luglio 2021. "Prima uscita a cinque settimane dal via. Inzaghi a Lugano, tifosi sugli spalti con il Green pass. Sarri debutta ad Auronzo. Pioli, test con la Pro Sesto", si legge. In copertina, si parla di Insigne ma c'è un'intervista a Cristante. Di spalla, scoppia il caso. "La Vezzali gela i club sugli stadi riaperti al pubblico".