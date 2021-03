Sacchi compie 75 anni: “Mi chiamavano Angelillo. Quel Padova-Inter con Herrera…”

Alla vigilia del 75esimo compleanno, Arrigo Sacchi si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport

Alla vigilia del suo 75esimo compleanno, Arrigo Sacchi si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L'ex allenatore del Milan e commissario tecnico dell'Italia ha svelato la sua passione per l' Inter da bambino.

"A 14 anni ero all’Appiani per Padova-Inter, novembre ’60. Uno spettatore da dietro mi tirò giù il berretto sugli occhi. Primo anno del Mago. Era partito fortissimo: 5 gol all’Atalanta e al Vicenza, 6 all’Udinese... Attaccava sempre, come in Spagna. Attaccò anche a Padova dopo essere passato in vantaggio. Il Padova di Rocco passò la metà campo 5 volte, segnò 2 gol e prese un palo. Il giorno dopo Brera e colleghi gli tolsero la pelle: sprovveduto, minus habens tattico... “Ah sì? Questo volete? E io ve lo do”. In quello stesso mese si fece comprare Balleri dal Toro, lo mise dietro e sterzò verso il calcio all’italiana".