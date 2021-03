Sacchi deluso dopo Bulgaria-Italia: “Barella irriconoscibile, Sensi in ritardo”

L'ex allenatore e Ct dell'Italia ha analizzato sulle colonne de' La Gazzetta dello Sport la sfida tra gli Azzurri e la Bulgaria

"Barella irriconoscibile, non era al meglio della condizione, evento raro. Sensi: si nota che è in ritardo di ritmo e condizione". L'ex allenatore del Milan - tra le altre - e commissario tecnico della Nazionale Arrigo Sacchi critica i calciatori dell'Inter dopo il successo dell'Italia di Roberto Mancini in Bulgaria per 2-0.