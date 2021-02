Sacchi: “L’Inter non molla, Barella splendido col Benevento. E Conte sta lavorando a…”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato così il weekend di Serie A e, in particolare, la vittoria dell’Inter:

“La sfida continua, senza soste: Milan, Inter e Juve hanno vinto tutte e tre nell’ultimo turno di A. E stasera c’è lo scontro diretto in Coppa Italia nella semifinale tra le inseguitrici: menu ricco”.

INTER – “Nell’Inter che non molla, Conte sta lavorando per dare un’idea di gioco più lineare ed efficace. I nerazzurri hanno battuto di goleada il Benevento, partito male con un autogol che ha facilitato il compito a Lukaku e compagni, permettendo loro di esprimersi con più tranquillità. Guidati da uno splendido Barella, gli uomini di Conte poi hanno dilagato. Dovrebbero imporre intensità e ritmo generati in quantità sempre maggiore dal movimento senza palla, dagli attacchi negli spazi. Ciò metterebbe ancora più in difficoltà gli avversari. La determinazione feroce e le andature elevate consentirebbero uno sfruttamento migliore delle potenzialità individuali”.