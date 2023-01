Sacchi: “Campionato in mano del Napoli. Solo con l’Inter non hanno…”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «La Serie A è nelle mani di una squadra che ha un allenatore che ha capito che 1 per 11 fa 11 e che il collettivo è la forza di ogni cosa: se giochi al tiro alla fune, se tira uno solo, anche se è Maciste, alla fine perde. Nel Napoli tutti i giocatori si muovono come se fossero una sola entità, avanti e indietro. Non lo hanno fatto con l'Inter e hanno perso. Con la Juventus ho rivisto una perfetta sinergia. E la sinergia significa anche modestia: prevede un gruppo che corra e si sacrifichi e lotti per il compagno. Quello che ho visto fare l'altra sera».