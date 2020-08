In una lunga intervista rilasciata a il Giornale. Arrigo Sacchi analizza la prima stagione in nerazzurro di Antonio Conte. “Conto sempre su Antonio perché lo conosco bene e so che ama disperatamente il suo lavoro, il lavoro fatto bene. Dovrà giocare a 3 in difesa, fare pressing, far muovere tutta insieme la squadra e vedrete che riuscirà nel suo intento“.

