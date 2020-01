Sacchi: “Lukaku e Lautaro fermi e statici a Lecce. Da deplorare la maleducazione di…”

L’Inter ha pareggiato in casa del Lecce e ha visto staccarsi la Juve, vincente a Parma e ora a +4 sui nerazzurri. Della lotta al vertice in Serie A ha parlato l’ex tecnico Arrigo Sacchi che ha analizzato il momento dell’Inter a La Gazzetta dello Sport:

“L’Inter balbetta in casa di Conte. Da deplorare la maleducazione di una parte della tifoseria leccese verso il proprio grande concittadino. Tutti possono incontrare una giornata non brillante: le gambe non funzionano bene, le idee non vengono e la tensione non è al top. I nerazzurri sono incappati in una giornata pessima. Nel calcio, in generale, vinci se c’è una straordinaria volontà e una determinazione feroce che ne aumentano le capacità intellettive, fisiche e tecniche. Ebbene i nerazzurri avevano Sensi e Barella che non potevano essere in forma dopo il lungo tempo di inattività. Lukaku e Lautaro erano in una giornata no: fermi, statici, vicino all’area. La velocità e il ritmo lento della squadra non li aiutavano. Si verticalizzava sulle punte statiche e si sperava nei cross. Una giornata storta capita a tutti”.