Sacchi: “Icardi? Giocatore complicato. Conte bravo, sono convinto che l’Inter l’anno prossimo…”

Nel corso di un’ampia intervista al Corriere della Sera, Arrigo Sacchi ha parlato così di Conte, dando il proprio giudizio anche su Icardi:

«Conte è molto bravo, soltanto che deve rischiare di più e avere più fiducia. Non è un problema tattico, ma di mentalità. Credo che Antonio ci arriverà perché ha la sensibilità dei grandi tecnici. Occorre che si faccia dare i giocatori con le giuste caratteristiche. Non necessariamente dei campioni, ma che possono aiutarlo a realizzare i suoi progetti. Sono convinto che nella prossima stagione l’Inter sarà un pericolo per tutti».

Ultima domanda su Icardi: abbiamo perso un campione lasciandolo al Paris Saint Germain?

«Quando ero supervisore delle Nazionali giovanili ho chiesto a Mauro se voleva vestire l’azzurro. Mi sembrava formidabile. All’Inter ha migliorato la qualità, ma è diventato un giocatore complicato».