Sacchi: “Inter incompiuta, ma ha un grande allenatore. Ecco cosa le manca”

Lunga analisi di Arrigo Sacchi a proposito dell’Inter. Questa la sua riflessione dopo la gara di Champions League dei nerazzurri sulla Gazzetta dello Sport di oggi: “L’Inter di Conte martedì avrebbe meritato la vittoria. Non è arrivata e Antonio, da grande allenatore qual è, dovrà trovarne le cause e porvi rimedio: non ci si può nascondere dietro la sfortuna, le traverse e il gol sbagliato. La realtà ci dice che l’Inter potrebbe avere 6 punti e invece si trova con solo 2. Il primo tempo è stato buono, i nerazzurri hanno dominato e messo in difficoltà il catenaccio dello Shakhtar. I lanci oltre alla linea difensiva e gli attacchi nella profondità delle punte e di Hakimi sono stati un problema per la difesa ucraina, ma l’Inter non ha segnato per qualche egoismo di troppo e un po’ di precipitazione. Nel secondo tempo i lanci sono diventati sempre meno coordinati con gli attaccanti, non così mobili e decisi. Il gioco non scorreva più, collaborazione e sincronismi non erano più efficaci”.

L’ex commissario tecnico ha individuato quella che per lui è la lacuna principale nella rosa nerazzurra. “Forse l’Inter difetta a centrocampo di un giocatore che dia tempi e ritmi. Oggi è una squadra con i lavori in corso, una incompiuta. Ma ha la fortuna di aver un grande allenatore che sicuramente riuscirà a dare un gioco vincente”, ha concluso.