GdS – Shakhtar-Inter, le pagelle: Barella non si scompone, Lautaro errore ‘kolossal’. Eriksen e Conte…

È un’Inter a due volti quella che non riesce ad andare oltre lo 0-0 a Kiev sul campo dello Shakhtar Donetsk. Dopo un ottimo primo tempo, in cui crea tanto e sfiora la rete colpendo la traversa prima con Barella e poi con Lukaku, nella ripresa la squadra di Conte cala ma sciupa una clamorosa opportunità con Lautaro Martinez, che fallisce il tap-in a porta sguarnita sulla respinta corta di Trubin.

Per La Gazzetta dello Sport, il migliore in casa nerazzurra è Nicolò Barella, che insieme a De Vrij e Lukaku si merita un 6,5: “Conte lo riporta a centrocampo, interno destro, e lui non si scompone: dove lo metti sta. Per un tempo ‘Barellik’ imperversa, poi come tutti rifiata e un po’ svanisce“. Il difensore olandese “arriva e con decisionismo provvede quando c’è bisogno di un rammendo”, mentre Lukaku “troneggia e maltratta i due ‘poveri’ centrali dello Shakhtar. Trubin gli dice no due volte, la seconda con l’aiuto della traversa. Nella ripresa, qualche scelta errata e un po’ di stanchezza“.

Deludono Lautaro Martinez e Perisic, entrato proprio al posto dell’argentino. Il ‘Toro‘ si becca un 4,5: “Ha perso il filo del gioco, dell’intesa con Lukaku e con gli altri e soprattutto ha sbagliato un gol ‘kolossal’. Più difficile buttarla fuori che dentro, quella palla“. Il croato invece è da 5: “Dentro come surrogato di Lautaro: non funziona perché là davanti il campo finisce troppo presto, uno come lui ha bisogno di aria e di metri. Poi chiude in fascia con nervosismo“. Eriksen si ‘salva’ a metà: “Entra al 34′ della ripresa e gli risparmiamo il voto per scarso minutaggio, ma in questo scorcio finisce per essere fagocitato. Si vede poco, si sente ancor di meno“.

Secondo la Gazzetta, il voto di Conte è sufficiente: “Tatticamente e ai punti vince lui. La dominanza è netta. Un due mesi però sono spariti 5 gol di differenza tra l’Inter e lo Shakhtar. Com’è possibile?” si chiede il quotidiano.