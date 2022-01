Sacchi: “Inter-Milan, come arrivano le due squadre al derby. Inzaghi dovrà…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero parla delle due milanesi in vista del derby del 5 febbraio

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi parla del derby che si giocherà il 5 febbraio alle 18. Partita fondamentale per la corsa scudetto, soprattutto per i rossoneri che inseguono a 4 punti di distanza i nerazzurri che hanno una gara in meno. "Il campionato sta per arrivare a un bivio. Una vittoria dell’Inter nel derby potrebbe essere un passo importante per l’assegnazione dello scudetto. Il Milan attraversa un momento critico, però anche la capolista nelle ultime uscite, contro l’Empoli e il Venezia, ha avuto difficoltà, inoltre è attesa da un calendario molto impegnativo. Il bravo Inzaghi dovrà dar fondo alle proprie conoscenze e immaginare un turnover che gli permetta di non affaticare troppo l’undici titolare durante il tour de force che partirà dopo la sosta".