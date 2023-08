Sacchi: “Juve senza coppe parte con 10 punti in più. Il Milan ha cambiato molto. L’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Arrigo Sacchi è tornato sulle dimissioni di Roberto Mancini da c.t. dell'Italia. "Non me l'aspettavo, evidentemente non c'era più condivisione di idee con la Federazione. Però, se davvero non c'era più condivisione, forse doveva dirlo prima. Mancini aveva fatto un ottimo Europeo poi le cose non sono andate bene, quello che è successo non è eticamente una buona cosa".