Ci sono ancora parecchi gradini da scalare, i margini di miglioramento sono notevoli. Che cosa deve fare la Juve per arrivare ad altissimo livello? Innanzitutto è necessario che aumenti l’aggressività, dunque il pressing. Deve recuperare il pallone prima possibile, perché in questo modo può trovare scoperta la difesa avversaria. Inoltre i reparti devono sempre essere stretti e corti, così da non lasciare spazi alle altre squadre. E, infine, Motta dovrà lavorare con attenzione sulle marcature e sugli smarcamenti. Sono momenti fondamentali del gioco del calcio: se marco bene, annullo l’avversario e riparto. Se mi smarco secondo i giusti tempi, e reclamo il pallone quando sono già in movimento (e non da fermo, come spesso si vede), metto in condizione la mia squadra di sviluppare l’azione nel miglior modo possibile. Thiago Motta conosce bene questa lezione e sono certo che la farà applicare ai suoi ragazzi.