Sacchi: “Scudetto? C’è il Milan oltre Inter e Juve. Ha un calendario migliore”

Appuntamento con il focus di Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport di oggi. L'ex commissario tecnico ha caldeggiato la candidatura del Milan nella lotta scudetto. Queste le sue considerazioni: "Molti pronosticano un duello Inter-Juve per lo scudetto, e magari finirà davvero in questo modo, ma io credo che il Milan, perlomeno il Milan visto domenica sera a Napoli, sia in piena lotta. Guardate la classifica: ha tre punti di distacco dai nerazzurri, non è poi così lontano. Inoltre, e questa è la cosa che a mio avviso dev'essere sottolineata, dopo due sconfitte consecutive contro la Juve e contro il Psg, con tutte le polemiche e le tensioni che le hanno accompagnate, i rossoneri hanno avuto la forza e il coraggio di reagire".