"E' arrivato all'ultimo momento, non conosceva un po' di cose ma è uno che ne sa", commenta Arrigo Sacchi

"Spalletti è bravo però è stato sfortunatissimo. E' arrivato all'ultimo momento, non conosceva un po' di cose ma è uno che ne sa. Lo dico con dispiacere, Spalletti non deve selezionare persone inaffidabili. Bisogna valutare la testa dei giocatori, la persona. La persona è sempre più importante. Bisogna formare squadre non presuntuose, il calcio è uno sport collettivo"