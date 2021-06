Saelemaekers: “Lukaku? Grande giocatore. Ma non posso uscire con lui perché…”

Le parole del rossonero: "Lukaku? In un certo senso è il mio peggior nemico. Ma allo stesso tempo è uno dei miei migliori amici a Milano"

Intervenuto ai microfoni di Eleven Sports Belgium, Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato così del suo rapporto con il centravanti dell'Inter Romelu Lukaku: "In un certo senso è il mio peggior nemico. Ma allo stesso tempo è uno dei miei migliori amici a Milano. Non possiamo uscire insieme perchè a Milano il calcio è come una religione. Se i tifosi dovessero vederci insiemi si arrabbierebbero. Lukaku è una bella persona e un grande giocatore".