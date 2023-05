Sala: “Referendum su San Siro? Deve decidere il Comune”

In merito ad un eventuale referendum sul destino dello stadio di San Siro “ritengo che onestamente arrivare al 50% dei votanti sia un po’ difficile”. Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell’incontro che si terrà oggi tra Inter, Milan e collegio dei garanti sul referendum, che è stato promosso dall’associazione Referendum X San Siro. I garanti hanno già bocciato i quesiti referendari ma l’associazione ha fatto ricorso. Secondo Sala in questo caso è il Comune che deve fare sintesi in una vicenda così complessa.