Stadio, Sala: “Contattato da chi sta valutando di entrare nell’Inter”

Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il sindaco di Milano ha rivelato di essere stato interpellato in merito allo stadio

"Chi sta valutando di entrare nell’Inter sta cercando di capire da me se siamo ancora interessati allo stadio: così è. Voglio precisare che a quelli che – e non è solo una cordata – si sono rivolti a me per capire l’intendimento della pubblica amministrazione, ho sempre detto che continuiamo a essere favorevoli a farlo. La mia preoccupazione non riguarda il progetto, nessuno lo sta rimettendo in discussione: parliamo di una partnership e voglio sapere chi è oggi e chi sarà nel futuro il mio partner".