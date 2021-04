Inter e Milan, Sala contro la Superlega: “Nessun dubbio: è un grande errore”

Le dichiarazioni del sindaco di Milano Beppe Sala sul tema Superlega con Inter e Milan tra i 12 club fondatori

"Credo che questa faccenda" della Superlega "per come è stata presentata e portata avanti sia stata un grande errore e da questo punto di vista non ci sono dubbi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine delle celebrazioni per la giornata della Liberazione.