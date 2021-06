Sala: “Black Lives Matter, adesione Nazionale gestita in modo ridicolo”

Il sindaco di Milano ha parlato della decisione dell'Italia di non inginocchiarsi contro il razzismo se non per solidarietà nei confronti della Nazionale avversaria

Eva A. Provenzano

L'Italiaha deciso. Sulla questione del Black Lives Matter si inginocchierà per solidarietà all'altra Nazionale. Il Belgio si inginocchierà contro il razzismo e quindi per essere solidali con Lukakue compagni i giocatori di Mancini questa volta si inginocchieranno. Non l'hanno fatto per esempio nella gara contro l'Austria e solo alcuni si erano inginocchiati nelle partite precedenti del girone.

In Italia la polemica imperversa per questa posizione particolare. Si è deciso di combattere il razzismo in altri modi e ci si inginocchia solo perché lo fanno le altre Nazionali, altrimenti no. Pure il sindaco di Milano, Beppe Sala, oggi ha detto la sua in merito, con un post:

Nel post il sindaco si riferisce ad un episodio avvenuto qualche giorno prima in città con la Polizia costretta a caricare ragazzi stranieri in zona Navigli. Dai video girati sul web sembrava la carica nei confronti di alcuni giovani. Ma sono state fatte altre indagini e da altre testimonianza è emerso che c'è stato un lancio di bottiglie nei confronti delle forze dell'ordine. Questo è quanto scrive Sala:

"In moltissimi nei giorni scorsi mi avete chiesto di prendere posizione sui fatti di Piazza Sant'Eustorgio. Ma prendere posizione non significa scrivere un facile post di condanna. Bisogna, innanzitutto, cercare la verità. Così ho fatto, chiamando immediatamente il Prefetto e ascoltando la versione delle Forze dell’Ordine, dopo aver ascoltato le parole della ragazza che su Instagram denunciava un atto di razzismo. Oggi il pezzo di Giulio Bonotti su Repubblica, racconta che l’ accaduto di qualche giorno fa non è stato così lineare. Suggerisco a tutti noi, e a me in primis, tanto equilibrio. Il razzismo è una cosa seria, serissima. Finché sarò Sindaco lo combatterò con tutte le mie forze. Ma sempre rispettando la verità".

In un post scriptum la nota sulla questione razziale e come è stata trattata dalla Nazionale italiana: "Lasciatemi dire con la consueta franchezza che il modo in cui è stato gestito il tema dell’adesione della nazionale di calcio alla campagna di Black Lives Matter, al netto di come la si pensi sulla sua utilità, è stato francamente ridicolo".