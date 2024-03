"Non voglio dire che sia impossibile fare uno stadio a San Donato ma dico al Milan, attenzione perché conosco le regole dell'amministrazione pubblica e dico che non é una passeggiata di primavera". É quanto ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, nella diretta Instagram dove si è confrontato con i cittadini sulla vicenda dello stadio, su cui ha detto "so che sembra una never ending story, che non finisce mai, ma vorrei spiegarvela. Soprattutto non è che io vi sto dando la mia opinione ma riporto i fatti, incontrovertibili e sfido chiunque ad affermare che quello che vi dico non corrisponde a verità".