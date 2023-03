Sala: “Stadio? Incontrerò il Milan nei prossimi giorni. Devono dirci se…”

I vertici del Milan "li sentirò in questi giorni, credo che nei prossimi giorni ci sarà un incontro. Ho bisogno di atti formali, perché devono dirci se c'è un progetto, devono presentare la loro idea. Per cui li solleciterò ma capisco anche la complessità di elaborare un progetto su un'idea che è nata da pochissimo tempo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se il Milan gli ha fatto sapere cosa intende fare sul nuovo stadio, se proseguirà con l'Inter o realizzare un progetto in solitaria a La Maura.