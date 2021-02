Salandin: “Agnelli si è comportato come l’ultimo dei tifosi. Ma Conte doveva…”

Le parole del giornalista a TMW Radio sulla lite tra Agnelli e Conte durante la sfida tra Juventus e Inter

Il giornalista Stefano Salandin ha commentato a TMW Radio la lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte durante la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia: "Uno spettacolo brutto. Agnelli? Non ci si può comportare come l'ultimo dei tifosi. Serve uno sforzo per essere rappresentativi sempre".