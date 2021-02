Equipe durissimo contro Agnelli: “Pericoloso che sia lui a disegnare calcio di domani”

Duro attacco del quotidiano sportivo francese L'Equipe ad Andrea Agnelli, preso come emblema della "dittatura dei grandi club"

"Lo sport piu' universale del pianeta - scrive l'editorialista Vincent Duluc - e' sequestrato da una casta davanti alla quale le istituzioni si inchinano, nel timore di essere escluse e non condividerne piu' i vantaggi. Troppo debole o troppo ambigua per resistere, l'Uefa continua ad abbandonare la sua vocazione e la sua responsabilita' nell'illusione di mantenere il suo potere. La verita' e' che e' travolta ed ha gia' perso. Ogni due anni i grandi club avanzano un po' sull'altare del male minore. Ma si tratta di un male minore solo per i perdenti, cioe' tutti gli altri. Per i vincenti, una quindicina di club, e' una conquista".