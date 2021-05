Inter, Salcedo cresce: gol in Verona-Spezia, battuto un record gialloblù

Eddie Salcedo cresce. Suo, infatti, il gol del vantaggio dell'Hellas Verona contro lo Spezia. Un gol da record per i gialloblù

Eddie Salcedo cresce. Suo, infatti, il gol del vantaggio dell'Hellas Verona contro lo Spezia. Il giovane attaccante di proprietà dell'Inter (del quale si parla anche in ottica di un possibile futuro nerazzurro) è andato a segno dopo 33' secondi del secondo tempo del match del Bentegodi. Un record per il club gialloblù, come sottolinea Opta: