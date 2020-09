Salcedo saluta l’Inter, oggi torna al Verona. Prestito con diritto e contro-riscatto per i nerazzurri

Sarà Salcedo il prossimo giocatore a lasciare l’Inter. Il giovane attaccante torna al Verona, dove era già stato in prestito in questa stagione.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport “Salcedo torna a vestire la maglia del Verona, con cui è cresciuto molto sotto la guida di Juric. L’incontro dei giorni scorsi tra gli uomini di mercato veneti e quelli interisti nella sede nerazzurra ha messo il sigillo sull’operazione che questa volta non sarà in prestito secco ma con diritto di riscatto e contro-riscatto per il club di Zhang. Formalità: il giocatore ha scelto Verona ed è atteso in città già oggi”.