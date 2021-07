Salcedo, poche possibilità di rimanere. Ha impressionato Inzaghi, che però…

L'Inter cercherà di trovare una sistemazione in qualche club di serie A

"Voglio dare il massimo con questa maglia. Ora sono più maturo". Parole e musica di Eddie Salcedo che ai microfoni di Inter Tv ha confidato qual è la sua speranza: "spero di continuare a imparare tanto accanto a campioni come Lukaku, Lautaro e Sanchez”. Tradotto: vorrei restare all'Inter.

Ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, al momento le possibilità di permanenza sono molto scarse. "Il ragazzo ha ben impressionato Inzaghi, che però lo ritiene ancora acerbo per misurarsi ad alti livelli. Nel suo caso, si cercherà di trovare una sistemazione in qualche club di serie A, perché la fiducia nei mezzi del giovane bomber preso dal Genoa è ancora intatta".