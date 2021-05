Salcedo torna per restare: ecco perchè per l’Inter è la quarta punta ideale

L'attaccante classe 2001 rientrerà alla base dopo due stagioni in prestito a Verona: prenderà il posto di Pinamonti

Porte girevoli nell'attacco della prossima stagione: il ruolo di quarta punta, quest'anno ricoperto da Andrea Pinamonti, sarà ancora affidato a uno dei giovani in orbita nerazzurra. Secondo La Gazzetta dello Sport il prescelto è Eddie Salcedo, reduce da due buone stagioni a Verona. Ecco perchè il talentuoso classe 2001 viene considerato il profilo ideale per completare il reparto avanzato interista: "Rientro alla base, stavolta con l'ambiziosa prospettiva di restarci per davvero. Eddie Salcedo è cresciuto molto nelle due stagioni passate in prestito al Verona e da luglio tornerà all'Inter, per giocarsi le sue carte. Sarà lui la quarta punta, con Pinamonti pronto a lasciargli il posto in rosa".