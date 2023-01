Inter, Salcedo lascia il Bari e torna al Genoa: iniziate le visite mediche

L'attaccante di proprietà dei nerazzurri, dopo una prima parte di stagione in Puglia, verrà nuovamente girato in prestito

Ritorno al passato per Eddie Salcedo: l'attaccante classe 2001, dopo una prima parte di stagione in prestito al Bari, lascia nuovamente l'Inter per indossare nuovamente la maglia del Genoa, la squadra nella quale è cresciuto. L'affare è ormai fatto: il giocatore nella giornata di oggi è arrivato a Genova, dove ha iniziato l'iter delle visite mediche.