UFFICIALE – Inter, Eddie Salcedo va in prestito al Bari: il comunicato

Come anticipato da FcInter1908.it, Eddie Salcedo è un nuovo giocatore del Bari. L'attaccante arriva in prestito dall'Inter, una scelta quella del giocatore per trovare maggiore spazio e rilanciarsi. Di seguito il comunicato del Bari: "L'attaccante '01 arriva in prestito dall'FC Internazionale. SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione di riscatto in favore dei biancorossi, dall’FC Internazionale i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante Eddie Anthony Salcedo Mora (01.10.2001, Genova). Benvenuto Eddie!".