UFFICIALE – La Salernitana esonera Sousa, arriva Pippo Inzaghi

Il tecnico portoghese paga un avvio difficile, caratterizzato da appena tre punti in otto partite. Inzaghi sarà a Salerno già domani per dirigere il suo primo allenamento e proverà a sfruttare la sosta del campionato per risollevare l'umore di un gruppo che ha palesato difficoltà e limiti evidenti in questo avvio di campionato.