Salernitana-Inter, clima surreale e gara insensata: “Poco più di un’amichevole”

La Gazzetta dello Sport analizza così la vittoria di ieri dell'Inter di Inzaghi contro la Salernitana, fanalino di coda in Serie A

“Tutto come previsto, l’Inter abbatte quel che resta della Salernitana e sale a più quattro sul Milan, in attesa che i rossoneri giochino domani contro il Napoli e con un occhio ad Atalanta-Roma di oggi. Una vittoria scontata, troppo facile, con punteggio quasi tennistico: la partita è stata poco più di un’amichevole. Ieri sera si è giocato in un ambiente surreale, con i tifosi di casa furiosi per la situazione societaria in corso e per il disarmo tecnico conseguente. Un pessimo spot per il nostro calcio e non certo per colpa dell’Inter. Tutta acqua al mulino di chi ritiene che la Serie A debba essere ridotta a diciotto squadre. Quantità non fa rima con qualità.