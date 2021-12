Colantuono: “Inter, la più in forma in Serie A. Servirà partita perfetta”

L'allenatore della prossima rivale nerazzurra ha parlato della gara contro gli uomini di Inzaghi e delle difficoltà attuali dei suoi

«Domani affrontiamo l’avversario più in forma del campionato che si trova al top della condizione e questo renderà il nostro compito ancora più arduo. Veniamo da una gara ravvicinata e questo certamente non ci aiuta. Servirà una prestazione perfetta per cercare di giocarcela con le nostre armi. La squadra ha sempre lottato ma in questo momento anche la fortuna non ci aiuta perché nelle ultime gare la prestazione c’è stata e avremmo meritato di più», ha sottolineato.