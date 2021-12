Salernitana-Inter, atteso il tutto esaurito all’Arechi. Ma c’è aria di contestazione

I nerazzurri affronteranno la formazione campana che vive un momento societario delicato

Più di 19mila spettatori saranno questa sera allo stadio Arechi di Salerno per assistere a Salernitana- Inter . La gara è in programma alle 20.45 e ci si aspetta il tutto esaurito rispetto alla capienza del 75%. La squadra di Inzaghi è chiamata a confermare il primo posto. Potrebbe dover giocare in un clima comunque particolare per gli uomini di Colantuono: secondo Skysport sono attese contestazioni sulla questione societaria.

La squadra campana non ha ancora un altro proprietario slegato da Lotito. La data ultima per definire il passaggio ad una nuova proprietà era entro il 31 dicembre. Ma ieri la Lega Serie A ha votato per la proroga del Trust fino a fine stagione. Anche per non rendere anomala la stagione con l'eventuale esclusione di una squadra.