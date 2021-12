Inter, striscione della Nord: “La fede non si svende, vicini a ultras Salernitana”

La situazione societaria della Salernitana accomuna nella solidarietà tutti gli appassionati di calcio italiani

La situazione societaria della Salernitana accomuna nella solidarietà tutti gli appassionati di calcio italiani, amareggiati per il modo in cui questo glorioso club continui a essere trattato dalle istituzioni del nostro Paese.

Anche i tifosi dell'Inter presenti all'Arechi di Salerno hanno voluto far sentire il loro sostegno, applauditi da tutto il popolo granata presente allo stadio. Nei minuti iniziali del match, infatti, è apparso uno striscione della Curva Nord che recitava: "La fede non si svende come al mercato, vicini agli ultras della Salernitana". Un modo per ribadire che il popolo e la passione non hanno colori. Un monito per le istituzioni, perché possano agire con lucidità e rispetto.