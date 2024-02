Altro rinforzo per la Salernitana. I granata, che settimana prossima affronteranno l'Inter, hanno accolto oggi Kostas Manolas, di cui ha parlato anche Filippo Inzaghi in conferenza stampa: "Ringrazio il presidente e il direttore per il sacrificio che hanno fatto, prendere un giocatore del genere è importantissimo. Lo porterei già in panchina domani dopo le visite mediche, gli chiederò disponibilità. Anche se giocheremo a 4 vedrete Pierozzi terzino destro e non avremo grandi alternative a disposizione.