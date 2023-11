Gol di Kastanos e dell’ex Candreva: Lazio KO contro la Salernitana, prima gioia per Inzaghi

Prima vittoria in campionato per la Salernitana di Pippo Inzaghi che batte in rimonta la Lazio nel match che apre la 13° giornata di Serie A. All'Arechi finisce 2-1 per i campani, passati però in svantaggio a fine primo tempo per via del gol di Immobile su calcio di rigore, concesso dal VAR per fallo di Gyomber sullo stesso Immobile.