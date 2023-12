Milan, altra delusione: solo 2-2 con la Salernitana. La Fiorentina vince a Monza

A soli tre punti dal Milan in classifica (33 contro 30) c'è ora la Fiorentina di Vincenzo Italiano, splendida al quarto posto dopo la vittoria in trasferta contro il Monza di Palladino. A decidere la sfida è il secondo gol consecutivo dell'argentino Beltran, che già aveva regalato tre punti contro l'Hellas Verona.

