Pioli: “Scudetto? Intorno al Milan situazione strana. Nessuno di voi ci crede e continuate a…”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine di Salernitana-Milan

Gianni Pampinella

Il Milan viene fermato dalla Salernitana sul risultato di 2-2. Al termine della gara Stefano Pioli ha commentato il pareggio ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: "Quando non riusciamo a giocare da Milan, quando non riusciamo a giocare per le nostre qualità, è giusto essere delusi. Siamo tutti delusi perché potevamo sicuramente meglio, avevamo iniziato la partita bene. Non siamo stati precisi e lucidi nel gestire la palla, si poteva dominare la partita. Abbiamo concesso degli errori in fase difensiva che ultimamente non abbiamo commesso. Dobbiamo cercare di fare meglio".

"Leao? Ho cercato di mantenerlo largo, vero che non è stato determinante come nell'ultima partita. Possiamo fare tutti meglio e lo sappiamo. Quando una squadra approccia così bene la partita, poi deve continuare. Siamo stati un po' troppo frenetici. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è stata la nostra partita migliore. Quanto peserà a livello mentale i punti persi con lo Spezia e stasera? Noi dobbiamo pensare a giocare come siamo capaci di fare. Inutile adesso pensare dove potevamo essere, concentriamoci sulle cose che possiamo fare meglio".

"Non volevamo una prestazione così, ma questo ci dà la motivazione di fare sempre meglio. Scudetto? È un po' strana la situazione che c'è intorno al Milan, non c'è nessun addetto ai lavori che pensa che il Milan possa vincere lo scudetto e voi invece continuate a chiedere se noi crediamo allo scudetto. Noi crediamo di essere una squadra forte ma sappiamo che stasera non siamo riusciti a mettere in campo tutte le nostre qualità. Nel campionato il livello è alto, il girone di ritorno è sempre più complicato rispetto al girone d'andata. È chiaro che questa sera dovevamo fare una prestazione diversa. La squadra non è stata presuntuosa, è mancata la qualità. Quota scudetto? C'è una quota che deve essere alta. Il nostro obiettivo è sempre stato quello con i miei giocatori di superare i punti fatti nel campionato scorso. C'è tanto da spingere, le prime cinque sono molto forti e l'equilibrio è sottile".

(Dazn)