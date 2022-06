TS – Salernitana, sorpasso sul Monza per Pirola: con l’Inter ballano 2 milioni

Il futuro di Lorenzo Pirola non sarà al Monza: il difensore dell'Inter, dopo due stagioni in prestito in Brianza, sembra destinato altrove. Sul talentuoso centrale classe 2002, come scrive Tuttosport, è forte l'interesse della Salernitana: "Il passo decisivo, infatti, lo ho compiuto la Salernitana (in visita del nuovo ds Morgan De Sanctis: c'è un bel via vai nella sede nerazzurra) che ha raggiunto un accordo (4 anni) per il difensore centrale. Ora c'è da trovare l'intesa con l'Inter limando una differenza di 2 milioni tra gli 8 della richiesta e i 6 dell'offerta".