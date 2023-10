Salernitana, Sousa: “Con l’Inter straordinari, oggi in difficoltà. Futuro? Sempre positivo”

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-0 in casa del Monza. Queste le sue parole: "Non è stato un approccio arrendevole, abbiamo concesso troppo spazio ai loro centrocampisti. Questo ci ha messo in difficoltà, coi cambi di velocità sono arrivati spesso davanti. Nel secondo tempo abbiamo cambiato, la squadra è rimasta in partita nei primi venti minuti creando anche opportunità.