Salernitana, Sousa: “Il cambio all’intervallo per sorprendere Inzaghi. Ochoa…”

Le parole dell'allenatore granata dopo la gara di questo pomeriggio contro l'Inter raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it

Daniele Vitiello

Salernitana-Inter è terminata da poco allo stadio Arechi. Paulo Sousa, allenatore granata, ha parlato in questi minuti in conferenza stampa. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it sul posto: "La fortuna si conquista col lavoro. Il nostro amico Ribery ci ha detto che il lavoro paga sempre, se ci credi, puoi arrivarci. L'Inter è una squadra terribilmente forte, con un portiere che gioca molto bene con i piedi e un centrocampo molto mobile. Abbiamo deciso di mantenere i 5 dietro all'inizio per tenere solidità, non siamo riusciti a tenere bene la pressione e ci siamo abbassati.

Le difficoltà avute sono arrivate su palla libera con movimenti alle spalle della nostra linea difensiva. Negli ultimi 15' del primo tempo la loro intensità si è abbassata e ci hanno permesso di stare più tempo in partita. Abbiamo avuto anche spunti importanti nel primo tempo. Abbiamo poi cambiato modulo per alzare baricentro e per pressare. Serviva il momento giusto per avere la spinta finale. Siamo stati sempre dentro la partita e abbiamo provato a cambiare qualcosa nell'intervallo per sorprendere Inzaghi".

Perché Dia fuori all'inizio?

"Sapevamo di subire contro una squadra forte. Abbiamo rischiato nel primo e nel secondo tempo in due contro due con le loro punte, i nostri sono stati bravi. Questo entusiasmo ci ha aiutato a raggiungere il risultato. Aspettavamo il momento giusto per dare una spinta in più. Dia è un giocatore che sta facendo il ramadan e abbiamo fatto anche questa considerazione. Abbiamo scelto più equilibrio, poi nel momento giusto abbiamo deciso di cambiare. Potevo farlo 15' prima, ma c'era abbastanza equilibrio in quel momento. Ho preferito attendere la fine del primo tempo".

Come giudica Nicolussi Caviglia?

"Ha molta voglia di arrivare al calcio che conta, è un ragazzo esemplare. Non ha mai abbassato la testa, ha sempre lavorato tantissimo. Ha migliorato più di tutto la posizione in campo. Fisicamente è forte, oggi è stato molto influente su questo risultato".

Ochoa ha fatto almeno otto super interventi.

"Il portiere è un ruolo diverso dagli altri. Gli altri due sono molto importanti per quello che offrono alla squadra. Ochoa è cresciuto e ha un posizionamento molto diverso da molti altri, che gli permette di fare parate sul breve. E' sempre nel posto giusto ed è super reattivo. Ci sta aiutando tantissimo a prendere risultati importanti come oggi. Ho ringraziato lui e gli altri".