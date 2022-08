Champions, Salihamidžić: “Girone difficile, ma non vediamo l’ora. Giocare contro…”

Attraverso i canali ufficiali del Bayern Monaco, Hasan Salihamidžić ha commentato il sorteggio dei gironi di Champions League che vedrà i bavaresi impegnati contro Inter, Barcellona e Viktoria Plzen. "Sicuramente è un girone difficile, ma non vediamo l'ora. Giocare contro i migliori avversari come questi in stadi eccezionali sarà molto divertente. I ragazzi dovranno dare il massimo fin dall'inizio e trovare il giusto atteggiamento in ogni partita. Ovviamente puntiamo ad arrivare primi e cercheremo di vincere tutte le partite in questo bel girone".