Salihamidzic: “Grande lavoro di Flick. Juve e Inter si sono dimostrate squadre ottime, spero…”

C’è enorme contentezza e soddisfazione nelle parole di Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, che ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha commentato la vittoria della Champions League (con annesso triplete): “Flick si sta già dimostrando uno dei migliori allenatori al mondo. Ha fatto un grande lavoro da quando è tornato qui, mostrando subito grande empatia con lo spogliatoio e proponendo un calcio aggressivo e allo stesso tempo spettacolare. La squadra ha meritato davvero tanto la Champions League, siamo tutti estremamente contenti”.

Lewandowski? “Per me merita il pallone d’oro. Non ci sono molti calciatori come lui al mondo. E’ un professionista esemplare, merita tutto il successo che sta ricevendo. E’ vero che la squadra lo ha aiutato molto nel segnare tutti questi gol, ma il suo contributo è stato fondamentale per vincere la Champions. Müller di nuovo al centro del progetto? Sì da quando è arrivato Flick. Da novembre ha messo a segno tanti gol e assist, compiendo una stagione straordinaria. E’ un calciatore fondamentale per il Bayern Monaco”.

Il progetto Bayern Monaco: “Continueremo sulla linea tracciata in questi anni. Coman, Alphonso Davies e tanti altri: la volontà è quella di mixare giovani di talento ai senatori storici di questa squadra. Abbiamo un gruppo che ha ancora tanto potenziale e che può continuare a vincere nei prossimi anni. Vogliamo migliorarci ancora e ripetere già dalla prossima una stagione del genere. Non sarà facile, ma ci proveremo”.

Un occhio alla serie A: “Juventus ed Inter si sono dimostrate due squadre ottime, con grandissimi allenatori sulle rispettive panchine. Adesso vedremo in particolare Pirlo cosa farà sulla panchina dei bianconeri. Da ex Juventus, spero che il club possa continuare a fare bene in campionato e credo che riuscirà a mantenere il proprio primato in Italia anche nel corso dei prossimi anni”.

