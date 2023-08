GdS – Inter, a Salisburgo concentrato di follia: da Sommer ai guizzi. Salta all’occhio…

Alti e bassi per la squadra di Inzaghi:

“Sarà stato per il campo pesantissimo, ma dentro a questo match c’è stato un concentrato di follia, errori individuali e collettivi che faranno riflettere. Certo, ci sono pure i guizzi inattesi, soprattutto di chi è entrato dalla panchina, dall’energia contagiosa di Frattesi alle buone idee di Asllani, senza scordare il gol-vittoria di un ispiratissimo Sensi, tornato dal prestito al Monza e già con la valigia in mano”.

Il quotidiano sottolinea la necessità di andare ad acquistare un centravanti:

“Una cosa salta all’occhio più delle altre: il bisogno di fisicità, soprattutto in un campaccio così. Ieri non c’era capitan Lautaro, rimasto a Milano per precauzione, ed è diventato ancor più macroscopico quel buco là davanti, nell’area vuota che andrà riempita in fretta con un centravanti”.

Esordio non certamente memorabile per Yann Sommer:

“L’alba interista di Yann Sommer è stata da film horror: in tre minuti il portiere svizzero inseguito per settimane prima ha abbattuto in area Konate, causando un rigore sparacchiato alto dal giocatore del Salisburgo, poi ha regalato all’ivoriano la rete del primo vantaggio austriaco: è inciampato goffamente sul pallone dopo un retropassaggio killer di uno svagato Barella. Ci sono stati debutti migliori, nonostante l’attenuante del campo, anche se poi durante il match l’ex del Bayern Monaco ha ripreso possesso dei nervi e della porta. Semmai, avrà bisogno di integrarsi anche palla al piede con i compagni, di capire come funziona davvero una difesa che ieri era distratta come non mai”.

Buone notizie per Inzaghi dalle fasce:

“Non hanno tradito, invece, le fasce di Simone: Dumfries, capace di un bizzarro assist di sinistro per il gol di Correa, e Dimarco, già in palla”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.