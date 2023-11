Salisburgo, Struber: “Inter più matura, accettiamo la sconfitta. Il rigore all’andata…”

Triplice fischio alla Red Bull Arena. Salisburgo-Inter è terminata e per gli allenatori è il momento di commentare la gara in conferenza stampa. Ora è il turno di Gerhard Struber, tecnico di casa. Queste le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Austria: "La sconfitta fa male, è maturata con un rigore. Abbiamo investito molto in questa partita e siamo riusciti anche a mettere in campo i temi tattici che avevamo preparato. Giochiamo con una squadra che ha molta esperienza e riesce a mantenere la calma anche sotto pressione, ha un livello di maturità non paragonabile al nostro. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i miei, ma dobbiamo anche accettare di aver perso questa partita".